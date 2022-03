Brasile, Arthur torna tra i convocati. Tite chiama anche Danilo

SAN PAOLO (Brasile) - Si avvicina il ritorno in campo del Brasile che tra il 24 e il 29 marzo affronterà Cile e Bolivia nelle ultime due gare di qualificazione al prossimo Mondiale. La Selecao ha già strappato il pass per il Qatar e per il ct Tite c'è spazio per nuove convocazioni e vecchi ritorni. Il più emblematico è quello del centrocampista della Juventus Arthur che ricompare nella lista dopo più di un anno insieme all'attaccante dell'Everton Richarlison. Tra gli juventini ci sarà anche Danilo, mentre si prepara all'esordio, come principale novità, Gabriel Martinelli dell'Arsenal. Ecco la lista dei 25.