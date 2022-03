777 Partners scatenato: dopo il Genoa, ufficiale l'acquisto dello Standard Liegi

Crescono gli affari della holding americana 777 Partners nel calcio internazionale. Il fondo statunitense, dopo aver acquistato il Genoa e a un passo dall'acquisizione anche del Vasco da Gama - ha anche azioni nel Siviglia -, ha ufficializzato la chiusura della trattativa per rilevare il 100% dello Standard Liegi, storico club belga da tempo alla ricerca di nuovi investitori e attualmente al 13° posto in classifica nella Pro League.

Il comunicato ufficiale

Nella nota diramata dal club belga si legge: "La firma del contratto di trasferimento è stata completata e la conclusione del trasferimento seguirà normalmente entro poche settimane secondo la consueta procedura". L'attuale numero uno e presidente da sette anni, l'imprenditore belga Brunon Venanzi, ha deciso di lasciare. L'importo dell'acquisizione ammonterebbe a 55 milioni di euro, secondo diversi media belgi. "777 Partners è lieto di raccogliere questa nuova sfida per aiutare il nostro club a continuare il suo sviluppo e riconquistare il suo antico splendore". Il comunicato spiega anche i punti di forza che hanno portato 777 Partners ad avvicinarsi al mondo Standard Liegi: "La tradizione del club, dotato di una straordinaria tifoseria; l'ottima reputazione dello Standard nella crescita di giovani talenti pronti a diventare giocatori professionisti di qualità; un marchio nazionale e internazionale molto forte con un potenziale immenso". La notizia è stata resa nota anche dai canali social del Genoa che, a corredo del post, commento con un "Welcome to 777 family (Benvenuti nella famiglia 777)".