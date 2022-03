Russia, ricorso respinto: club e nazionali sospesi in competizioni Fifa

LOSANNA (Svizzera) - Sul sito del TAS/CAS è stato pubblicato un comunicato ufficiale in cui il presidente della sezione arbitrale d'appello della Corte arbitrale dello sport ha respinto ufficialmente il ricorso della Federcalcio russa in merito alla decisione del Consiglio FIFA di vietare a tutti i club e le selezioni nazionali la partecipazione alle sue competizioni fino a nuovo avviso. I russi avevano chiesto di sospendere, per tutta la durata del procedimento CAS, l'esecuzione di questa richiesta, così come di quella analoga della Uefa, ma hanno ricevuto una risposta negativa in entrambi i casi.