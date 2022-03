Fonseca allontana il Benfica: "Nessun contatto, preferirei l'estero"

LISBONA (Portogallo) - "Sarò sincero: il mio obiettivo è continuare a lavorare all'estero. Onestamente non ci sono stati contatti col Benfica. E' chiaro che parliamo di un grande club, che farebbe pensare qualsiasi allenatore. Ma come ho detto, il mio obiettivo è continuare all'estero". Con queste dichiarazioni, l'ex tecnico della Roma, il portoghese Paulo Fonseca, si è automaticamente escluso dalla corsa alla panchina del Benfica. "Se ho delle proposte? Possono succedere tante cose. Vorrei ripartire dalla prossima stagione, possibilmente in uno dei migliori campionati europei, ma non so se succederà. Se arrivasse una telefonata da Rui Costa? Non ci penso, nelle ultime settimane la mia vita è stata lontana dal calcio", ha infine spiegato l'allenatore lusitano, riferendosi a quanto vissuto nelle scorse settimane in Ucraina insieme ai propri familiari.