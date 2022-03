Caso Mbappé in Francia, di mezzo gli avvocati: c'entrano gli sponsor

"Gli ho detto di scendere in campo per partecipare alle operazioni di marketing con gli sponsor. All'inizio era disposto a farlo, poi mi ha detto 'no, non vengo'. Ci sarà una lettera degli avvocati che sarà inviata a lui e al suo legale". Così a parlare è il presidente della Federazione francese Le Graët, infastidito dal rifiuto di Mbappé di partecipare ad un evento di marketing con la presenza degli sponsor organizzato da Les Bleus. Come si legge su Marca, "non voglio parlare di sanzioni, mi dà sempre fastidio, ma discutermo di tutto questo", precisa Le Graët, intenzionato a ricordare alla stella del Psg i suoi obblighi con la Francia. Il motivo per il quale Mbappé si è rifiutato è legato al conflitto di interessi che nascerebbe con i marchi che rappresenta.