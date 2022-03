Inghilterra, Jermain Defoe annuncia il ritiro a 39 anni

L'ex attaccante dell'Inghilterra Jermain Defoe ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 39 anni. "Mi hai dato una palla a due anni e mi hai fatto credere che il mio sogno potesse realizzarsi", ha scritto in un post sui social network ringraziando in particolar modo la mamma. Durante una carriera professionale durata 22 anni, Defoe ha segnato 20 gol in 57 partite con la nazionale dell'Inghilterra giocando la Coppa del Mondo nel 2010 e l'Europeo nel 2012. Contro l'Italia segnò un gran gol in un'amichevole del 15 agosto 2012, terminata con il risultato di 2-1 a favore degli inglesi. Ha giocato a livello di club per le squadre inglesi di West Ham, Tottenham, Portsmouth e Sunderland, nonché per i Rangers in Scozia. Defoe è il nono miglior marcatore nella storia della Premier League con 162 gol in 496 presenze. L'ultima apparizione della sua carriera lo ha visto entrare come sostituto del Sunderland nello 0-0 contro il Lincoln in una partita di terza divisione sabato 19 marzo.