Francia, Giroud trascina Deschamps: in gol contro la Costa D'Avorio

MARSIGLIA (FRANCIA) - Continua il momento magico di Olivier Giroud. L'attacante del Milan bagna il suo ritorno in Nazionale con una rete, nel 2-1 della Francia contro la Costa d'Avorio. Il centravanti rossonerova in gol al 22' sfruttando un perfetto assist di Theo Hernandez e deviando il pallone in rete con uno splendido colpo di testa. Tre minuti prima gli ospiti erano passati in vantaggio con una rete di Pepe. La Francia completa la rimonta nel recupero, grazie alla decisiva rete segnata da Tchouameni. Poco prima (all'87esimo) era entrato in campo anche Rabiot, in sostituzione di Pogba.