Toledo denunciato per atti osceni: si sarebbe masturbato alla finestra

BERAZATEGUI (Argentina) - Scandalo per l'argentino Hernan Toledo , ala dell'Estudiantes con un breve passato nella Fiorentina nel 2016-17. Il calciatore, con il collega Enzo Copetti del Racing Club, è stato accusato di atti osceni in pubblico, tra cui la masturbazione in presenza di persone minorenni nei pressi della sua casa a Berazategui, città della provincia di Buenos Aires. Secondo quanto riportato da alcuni media argentini, Toledo e Copetti sono stati denunciati da una vicina di casa perché entrambi si sarebbero masturbati in casa, davanti alla finestra, mostrandosi nudi ai passanti che camminavano in strada. Tra questi c'erano anche bambini. Ci sarebbe anche un video a testimoniare l'accaduto.

Toledo respinge le accuse

Toledo, che nella Fiorentina non è andato oltre qualche presenza in panchina senza mai giocare, ha respinto le accuse con un post su Instragram: "Visto quanto sta emergendo dai media, vorrei chiarire quanto segue: due coppie convivono in una casa nel quartiere di Fincas de Hudson da marzo 2022 poiché la moglie di Enzo Copetti è mia cugina. Non è stata mai praticata alcuna azione d'esibizionismo. La nostra stanza è al primo piano e quello che vogliono definire come esibizionismo non è che un’invasione della nostra intimità. Infine, esonero da ogni responsabilità Enzo Copetti. La violazione della proprietà privata da parte di questo vicino sarà accertata e avvierò le relative azioni legali per rivendicare il danno all’immagine pubblica della nostra famiglia".