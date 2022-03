L'Olanda di De Ligt batte la Danimarca: Eriksen non basta. Spagna ok al 91'

Le formazioni già qualificate per i prossimi mondiali di Qatar sono impegnate nei test amichevoli in questa sosta per la Nazionali. L'Olanda di De Ligt supera per 4-2 la Danimarca, le due nazionali ci saranno entrambe in Qatar, in una notte di rinascita per l'ex Inter Christian Eriksen. Nel primo tempo è tris per Van Gaal con Bergwijn, Ake e il rigore di Depay, nonostante il momentaneo pareggio di Vestergaard. Nella ripresa torna in campo con la maglia della sua nazionale, ad 8 mesi dal problema cardiaco degli Europei, Eriksen che nel giro di 3' ritrova subito la rete. Il poker finale lo firma ancora Bergwijn. La Spagna passa solamente nel recupero contro l'Albania di Edy Reja: tanta sofferenza per i ragazzi di Luis Enrique che passano al 75' con Ferran Torres per essere raggiunti poco dopo da Uzuni; serve la rete di Dani Olmo al 91' a sbrogliare la pratica. Morata in campo dal primo minuto esce al 70' senza rendersi mai realmente pericoloso dalle parti di Berisha.