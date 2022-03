Rooney: "Cristiano Ronaldo è fott***mente fastidioso"

TORINO - Wayne Rooney non si è smentito nemmeno nella sua ultima intervista a The Sun, confermando il fatto di essere uno senza peli sulla lingua. Un dettaglio particolarmente evidente dalle sue parole nei confronti di Cristiano Ronaldo e Rio Ferdinand, definiti rispettivamente come "fott***mente fastidioso" e "arrogante". Rooney si è riferito ai tempi in cui i tre giocavano insieme al Manchester United: "Cristiano era così bravo e così fott***mente fastidioso allo stesso tempo. Probabilmente non è così bravo oggi, ma probabilmente è altrettanto fastidioso. Quando giochiamo contro non me ne frega niente di lui. Ma quando abbiamo finito, siamo di nuovo amici".