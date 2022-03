"Ozil è forte, ma ha avuto problemi con tutti"

LONDRA - Prima all'Arsenal, ora al Fenerbahce. La carriera recente di Mesut Ozil si muove su un filo conduttore, quello dei problemi con i suoi allenatori. Un trend confermato dal suo status di fuori rosa in Turchia per via di un alterco con l'allenatore ad interim Ismail Kartal e che ha sottolineato il suo ex compagno di squadra Nacho Monreal (oggi alla Real Sociedad) in un'intervista a FourFourTwo, dove ha parlato del giocatore tedesco: "Il problema di Ozil è che ha avuto problemi con tutti".

Ozil, una carriera di problemi

Questo circolo vizioso è nato all'Arsenal, nella parte finale della gestione Wenger, visto che non ha più giocato le ultime partite. Successivamente con Emery, nonostante il tecnico spagnolo avesse provato a metterlo al centro del progetto, è finito di nuovo fuori dai radar per dei problemi fisici: "Lui - ha continuato Monreal - è stato uno dei migliori giocatori della squadra, uno dei più pagati, ma hanno visto che non era al livello richiesto. Come persona è stato bravo con tutti, ma ha anche saltato molte partite per infortunio". Quando è arrivato Arteta, infine, una delle sue prime mosse è stata proprio quella di mettere fuori squadra Ozil. L'esclusione al Fenerbahce, insomma, non è un inedito.