Olanda-Germania, Van Gaal nella bufera: in panchina con il Covid

AMSTERDAM (Olanda) - Louis Van Gaal finisce nella bufera. Ieri sera, nell'amichevole della Johan Cruijff Arena contro la Germania, il ct dell'Olanda è andato in panchina pur essendo positivo al Covid. Nel post partita, in conferenza stampa, lo stesso Van Gaal ha spiazzato gli addetti ai lavori presenti con queste parole: "Non vi avvicinate, sono positivo al Covid". Il ct degli 'Oranje' aveva effettuato l'ultimo test lunedì, alla vigilia della partita, risultando ancora positivo al tampone, ma si è presentato regolarmente allo stadio e si è accomodato in panchina, peraltro abbracciando i propri giocatori e quelli avversari senza utilizzare la mascherina. Il suo comportamento ha fatto molto discutere, in particolare in Germania, dove una larga fetta dei media lo hanno duramente attaccato. Van Gaal si è successivamente giustificato in questo modo: "Il medico mi ha detto che sono solo dei residui del virus, che con il molecolare si riscontrano più a lungo. Ma al test rapido sono risultato negativo". Infine, ha fatto sapere che non presenzierà venerdì in Qatar al sorteggio dei gironi dei Mondiali.