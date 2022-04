Ramsey, gol in Rangers-Celtic dopo soli 3': nell'Old Firm succede di tutto

È successo di tutto all'Ibrox tra Rangers e Celtic, nell'infuocato match interrotto a causa del lancio di oggetti di vetro in campo. La partita è stata subito sbloccata da un gol di Aaron Ramsey, alla seconda marcatura di fila da quando è arrivato a Glasgow in prestito dalla Juventus. Dopo la rete al Dundee, il centrocampista gallese ha sbloccato l'Old Firm dopo soli 3 minuti con un preciso inserimento in area, raccogliendo gli applausi di tutto lo stadio. Con i padroni di casa passati poi in svantaggio per 2-1 grazie alle reti di Rogic e Carter-Vickers, l'inizio del secondo tempo è stato ritardato dopo che frammenti di bottiglia e vetro sono stati trovati nell'area di rigore di Joe Hart. Solo dopo le insistenti proteste del portiere del Celtic, lo staff è entrato in campo per eliminare i rifiuti.