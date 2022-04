Il papà di Higuain annuncia: "A fine anno si ritira"

Jorge Higuain, padre di Gonzalo, ex centravanti di Napoli e Juventus, ha risposto ai cronisti argentini, che ipotizzavano un ritorno in patria del Pipita al termine di questa stagione, rivelando le intenzioni del figlio. "Non credo che tornerà in Argentina - ha detto a Tnt Sports - anzi, mi ha detto che al termine di quest'anno si ritirerà". Cosa farà Gonzlao Higuain una volta appesi gli scarpini al chiodo? "Spero che resti nel mondo del calcio - ha continuato il padre - è un ragazzo che conosce tante cose, che ha lavorato in più posti e ha tutto per fare bene. Sarebbe un guaio se non continuasse a lavorare nel mondo del calcio".