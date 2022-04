Davies miglior giocatore dell'anno Concacaf: battuti McKennie e Lozano

TORINO - E' Alphonso Davies il migliore giocatore del Nord, Centro America e Caraibi. Il Premio della Concacaf è andato all'esterno del Bayern Monaco, da poco tornato ad allenarsi dopo una miocardite che lo aveva tenuto ai box, che diventa il primo canadese a ottenere questo riconoscimento. Il classe 2000 che ha festeggiato da casa, scoppiando in lacrime, la qualificazione della sua Nazionale ai Mondiali dopo 36 anni, ora può sorridere nuovamente per il prestigioso riconoscimento ricevuto. Davies ha vinto la concorrenza di due giocatori di Serie A, ossia Hirving Lozano e Weston McKennie. Fra gli altri giocatori in nomination vi erano Michail Antonio, Jonathan David e Christian Pulisic. Il titolo di miglior calciatrice del 2021 va invece alla statunitense Crystal Dunn del Portland Thorns.