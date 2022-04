Ramsey ammette: "Con la Juve mi è mancata la costanza"

GLASGOW (SCOZIA) - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Rangers-Braga, ritorno dei quarti di finale di Europa League, l'ex Juve Aaron Ramsey ha dichiarato: "Negli ultimi anni mi è mancata quella costanza necessaria a mantenere il ritmo partita, ma ora finalmente mi sento meglio e più forte, non vedo l'ora di mostrare quello di cui sono capace". Nel match di andata, in Portogallo, il Braga si è imposto per 1-0, ma il gallese non ha dubbi: "Questa partita per noi è molto importante e io sono abituato a giocare in club sempre sotto pressione. Spero di poter regalare una notte indimenticabile ai nostri tifosi".