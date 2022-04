Manchester United, Bruno Fernandes coinvolto in un incidente stradale

MANCHESTER (Inghilterra) - Alla vigilia dello scontro di Premier League con il Liverpool, Il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes è rimasto coinvolto in un incidente stradale .

L'episodio è avvenuto questa mattina, come riferito dall'agenzia di stampa PA, che sottolinea come nessuno abbia riportato ferite gravi. Il nazionale portoghese dovrebbe quindi allenarsi regolarmente con il resto della squadra di Ralf Rangnick per preparare il match con i Reds.