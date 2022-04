Ramsey, nuovo stop nei Rangers: "Problemi al ginocchio"

GLASGOW (Scozia) - I Rangers hanno vinto ieri l'Old Firm con il Celtic valido per la semifinale di Scottish FA Cup, conquistando così l'opportunità di giocarsi la finale del competizione. Già nel primo tempo hanno dovuto però fare a meno di Aaron Ramsey, costretto a uscire per infortunio al tendine del ginocchio . Il gallese ha lasciato il campo al 43esimo (al suo posto è entrato Scott Wright) zoppicando. Ramsey è stato successivamente visto con una fasciatura al ginocchio metre rientrava negli spogliatoi e l'infortunio è stato confermato dal tecnico dei Rangers, Giovanni Van Bronckhorst: "Ha avuto dei problemi con il tendine del ginocchio, quindi dobbiamo valutarlo. Penso che abbia qualcosa ma, non sappiamo ancora cosa sia. Di certo non poteva continuare a giocare".

Il futuro di Ramsey

Uno stop che arriva nel momento migliore di Ramsey in Scozia, che dopo un un avvio complicato stava trovando finalmente continuità di minuti e di rendimento, come confermano i due gol nelle ultime tre partite di campionato (di cui uno proprio al Celtic). Si complica quindi per il club bianconero la speranza di riuscire a venderlo la prossima estate (molto era legato appunto al suo rilancio con i Rangers), quando rientrerà alla base con i suoi 7,5 milioni di stipendio netto annuo. Se non si troverà una nuova sistemazione, allora l'ipotesi più percorribile potrebbe essere quella della risoluzione del contratto, in scadenza a giugno 2023.