Scozia, ok all'introduzione del Var dopo Qatar 2022

Anche in Scozia sarà introdotto il Var. L'assemblea generale della Spfl, la Scottish Premier Football League, ha dato parere favorevole: la tecnologia video sarà adottata nella massima serie il prossimo inverno, dopo i Mondiali in Qatar. "Durante tutto il processo di consultazione siamo stati incoraggiati dal fatto il Var fosse sostenuto da club, giocatori, allenatori e ufficiali di gara", ha dichiarato Ian Maxwell, amministratore delegato della Scottish Football Association. "I vantaggi del Var sono chiari. Ora possiamo ora guardare avanti per continuare il processo di implementazione in modo che diventi una parte fondamentale del futuro del calcio scozzese", ha aggiunto.