Morte Rincon, parla il magistrato: "È passato con il rosso"

CALI (Colombia) - A distanza di una settimana dalla tragedia che ha portato alla morte dell'ex calciatore colombiano Freddy Rincon, rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cali, è emerso che il diretto interessato stava guidando al momento dell'incidente . A sostenerlo è il pubblico ministero che si sta occupando della vicenda, una versione che contraddice quella dei parenti dell'ex giocatore di Real Madrid e Napoli, comunque non presenti al momento dell'incidente.

Rincon è passato con il rosso

Il procuratore generale Francisco Barbosa, in un video pubblicato sull'account Twitter della sua istituzione, ha detto: "Il veicolo in cui c'era Freddy Rincon era guidato da lui". Gli inquirenti sono arrivati a questa conclusione sulla base di "perizie medico-legali e tecniche ed è stata corroborata da testimoni che si trovavano all'interno del veicolo, e dalle telecamere". L'auto di Rincon era stata investita da un autobus del trasporto pubblico in un incidente che ha provocato il ferimento di cinque persone, la più grave delle quali è risultata essere l'ex calciatore, che ha riportato una "grave lesione cerebrale". Una condizione che due giorni dopo ha portato alla sua morte.