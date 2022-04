Coppa del Re, il Betis di Joaquin batte il Valencia ai rigori: è il terzo titolo!

SIVIGLIA (Spagna) - Il Real Betis di Siviglia vince la Copa del Rey 2022 superando il Valencia ai rigori (6-5 dopo l'1-1 dei 90' regolamentari e dei due tempi supplementari). Borja Iglesias sblocca la partita per i biancoverdi dopo 14' con un bel colpo di testa sotto l'incrocio, ma al 31' il Valencia replica con Hugo Duro e le squadre vanno all'intervallo sull'1-1. La partita si blocca, poche emozioni sia nella ripresa che nella mezz'ora supplemetare e si va ai rigori. L'equilibrio regna anche dagli 11 metri fino al settimo penalty, il quarto per il Valencia calciato alto sopra la traversa da Musah: Tello invece non sbaglia e porta il Betis avanti 4-3, Gaya tiene in vita i suoi ma all'ultimo tentativo Miranda è freddo e spiazza Mamardashvili, per la gioia degli andalusi che alzano il trofeo con il 40enne capitan Joaquin (ex Fiorentina come i compagni Pezzella e Tello, è entrato all'86') e fanno festa come era già accaduto nel 2005 (Joaquin c'era anche allora) e nel 1977.