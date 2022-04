Juve, Ihattaren rinasce in Olanda: tripletta con l'Ajax riserve

AMSTERDAM (Olanda) - Si sta ritrovando, proprio come sperato dalla Juve quando lo ha girato in prestito all'Ajax. Dopo un anno molto complicato (non giocava una partita ufficiale dall'aprile 2021 e aveva anche pensato di dare l'addio al calcio) Mohamed Ihattaren sta tornando a esprimere quel talento che aveva portato i bianconeri a ingaggiarlo dal PSV Eindhoven.