Championship, pazzesco Mitrovic: segna 42 gol, tutti dentro l'area

É assolutamente incredibile quello che è riuscito a fare Aleksandar Mitrovic, attaccante del Fulham, squadra della Championship inglese, ovvero l'equivalente della nostra Serie B. L'attaccante serbo, quest'oggi, è arrivato a quota 42 gol in campionato, raggiungendo un record che resisteva dal 1993: allora fu Guy Whittingham a segnare così tanti gol in un solo campionato. Ma la cosa più incredibile è che il bomber ha segnato tutte le sue 42 reti da dentro l'area: un vero e proprio cecchino. L'attaccante è stato determinante con i suoi gol per riportare il Fulham in Premier League.