L'Ucraina del calcio riparte: vittoria in amichevole in Germania

Speranza Qatar 2022

"Questa partita è molto importante, per la nostra squadra e per il nostro Paese - ha dichiarato l'ex nazionale ucraino Andreiy Voronin, commentando la partita per l'emittente tedesca ProSieben - sentiamo di non essere soli, il mondo intero è dietro di noi". L'Ucraina intanto si prepara in vista della semifinale dei playoff per Qatar 2022 con la Scozia ad Hampden Park. Un appuntamento chiave per il presente e il futuro della selezione giallo-azzurra e per il Paese intero. Gli uomini di Petrakov non giocano una partita ufficiale dal 16 novembre 2021: vittoria per 2-0 a Zenica con la Bosnia nelle qualificazioni mondiali. Reti di Zinchenko e della stellina Dovbyk.