Pjanic, addio al Besiktas: "Pensavo di vincere di più, ma tornerò"

"Besiktas… è arrivato il momento di salutarci. È stato tutto così veloce. Mi dispiace lasciare tutti voi. Ho trovato persone bellissime, un club fantastico e soprattutto tifosi e atmosfera meravigliosi". Comincia così il messaggio d'addio di Pjanic pubblicato su Instagram per salutare il Besiktas e il suo pubblico. L'ex Juve, in prestito dal Barcellona, ha collezionato in stagione 26 partite, sommando 4 assist, ma senza segnare gol.

Sport: "Pjanic nel mirino del Napoli: possibile ritorno in Italia"

Pjanic: "Pensavo di vincere di più"

"È stato un onore giocare nel nostro stadio. Voglio solo dire grazie per quest'anno. È stato un anno difficile, mi aspettavo di vincere più titoli venendo qui, abbiamo avuto tutti un anno difficile. Peccato... ma almeno abbiamo conquistato la Supercoppa. Sarò per sempre un tifoso di questo club, io, mio figlio e la mia famiglia. Sono sicuro che in futuro ci rivedremo. Sarete sempre nel più profondo del mio cuore. Vi amo tutti. Una volta che diventi Aquila, resti per sempre Aquila", ha concluso Pjanic.