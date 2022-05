DFB Pokal, storico Lipsia: Friburgo piegato ai rigori e primo trofeo

In apertura di ripresa l'episodio che poteva decidere il match: entrata "folle" di Halstenberg , che rimedia il cartellino rosso e lascia i suoi in dieci uomini, rendendo proibitiva la rimonta. Che però arriva, a un quarto d'ora dal termine, grazie al solito Nkunku , che trova il pari che trascina il match ai supplementari.

Supplementari: Tedesco resiste con 9 uomini

All'extra-time la squadra di Tedesco si ritrova addirittura in nove uomini per l'espulsione di Kampl, che rimedia il secondo giallo e lascia i compagni in doppia inferiorità numerica, ma che non influisce sul risultato, che si decide solamente dal dischetto.

Rigori: Gunter e Demirovic, errori fatali

Nella lotteria dal dischetto, riesce finalmente a conquistare la sua prima Coppa di Germania la squadra allenata da Tedesco. Decidono gli errori di Gunter e Demirovic, che regalano al Lipsia una notte da ricordare.