Balotelli show: cinquina e gol in rabona nell'ultima di campionato

Un gol spettacolare in rabona

L'attaccante italiano è andato a segno al 33', al 36' e al 44' del primo tempo. Poi nella ripresa ha realizzato la rete del 6-0 al 62'; non contento, sette minuti dopo, si è esibito in uno show straordinario: una serie infinita di doppi passi al malcapitato difensore avversario e poi un gol con una rabona fantastica. Balotelli, grazie a questa cinquina chiude al secondo posto nella classifica cannonieri con 18 reti, mentre l’Adana finisce al nono posto in classifica.