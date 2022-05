River Plate, Alvarez nella storia: 6 gol in una gara di Libertadores!

Julian Alvarez è entrato nella storia del River Plate. L’attaccante 22enne, nel match di Copa Libertadores contro l’Alianza Lima terminato 8-1 per i “Millonarios”, ha messo a segno ben sei gol portandosi a casa due palloni. In 121 anni di storia della squadra, nessuno era riuscito a fare come lui. Per quanto riguarda i record della competizione, solo Juan Sanchez del Blooming era riuscito nel segnare lo stesso numero di gol in una singola partita. Può dunque sorridere Pep Guardiola, visto che Alvarez si unirà al Manchester City a partire dalla stagione 2022/2023, dopo essere stato acquistato a gennaio per 16,5 milioni di euro e lasciato in prestito in Argentina fino a luglio.