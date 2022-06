La Federcalcio colombiana ha annunciato di aver nominato Nestor Lorenzo commissario tecnico della nazionale per i prossimi quattro anni. Il 56enne argentino sostituirà Reinaldo Rueda, esonerato ad aprile dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali in Qatar. L'ex capitano Amaranto Perea sarà l'assistente di Lorenzo. In lizza per la panchina, secondo i media locali c'era anche l'ex manager del Leeds Marcelo Bielsa.