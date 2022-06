Portogallo, Santos su Ronaldo: "Panchina? Pensavo decidesse il match da subentrato"

SIVIGLIA (SPAGNA) - Reduce dall'ottimo punto conquistato al 'Benito Villamarín' contro la Spagna, valevole per la prima giornata di Nations League, il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha dato in conferenza stampa il suo punto di vista in merito alla decisione di escludere Cristiano Ronaldo dall'undici titolare anti-Spagna. Una scelta che ha sollevato non poche polemiche: "È stata un'opzione tecnica e tattica per questa partita. Ci è sembrata la soluzione migliore", ha dichiarato l'allenatore lusitano. L'iniziale panchina per l'asso portoghese era strategica, spiega Santos, "per il modo in cui volevamo giocare e programmare la partita. Non ha niente a che vedere con la qualità di Cristiano, che non è nemmeno messa in discussione".