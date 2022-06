Southgate: "Ungheria con 36 mila tifosi anche se a porte chiuse"

"Siamo tutti sorpresi, ma non conosco nel dettaglio il regolamento. Non so se ci sia un numero massimo di accessi in casi simili. Una cosa è certa: dobbiamo essere fermi sulle nostre convinzioni, uniti contro ciò che riteniamo inaccettabile". Sorpreso e incredulo, Southgate non ci sta ed esprime il suo disappunto sulla decisione dell'Uefa di permettere comunque l'ingresso alla Puskas Arena a migliaia di tifosi (36.000) di casa per la sfida di Nations League tra Ungheria e Inghilterra a Budapest. "Immagino che l'Ungheria sia altrettanto sorpresa e che anche loro non vogliano che simili situazioni si ripetano in futuro. Abbiamo espresso chiaramente la nostra posizione circa i principi di inclusività e rispetto. Spero che i giovani presenti allo stadio capiscano perché hanno avuto questa opportunità. Si impara sempre dalle proprie esperienze", aggiunge il ct inglese.