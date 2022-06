Sportklub: "Il Partizan Belgrado sogna Pirlo: primi contatti"

BELGRADO (SERBIA) - Il Partizan Belgrado vuole a tutti i costi Andrea Pirlo come nuovo allenatore del club bianconero. Secondo il portale specializzato Sportklub, Pirlo si trova in Serbia per motivi di lavoro e, attraverso l'opera di alcuni intermediari, ci sarebbero già stati dei primi contatti tra le parti per trovare un accordo. L'obiettivo della dirigenza del Partizan è quello di strappare il sì all'ex allenatore della Juve entro e non oltre il prossimo weekend, "quasi ad ogni costo", come riporta Sportklub.