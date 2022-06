Souloukou lascia l'Olympiacos. Futuro in Spagna o Italia

ATENE - È tempo di nuove sfide per Lina Souloukou. L'intraprendente manager greca, membro del board dell'Eca e presidente della giuria delle leggende del Golden Player, lascia la guida dell'Olympiacos dopo i successi in campo e fuori degi ultimi anni. L'addio era nell'aria, ma adesso è ufficiale e a comunicarlo è stato il club di Atene con una nota sul proprio sito. La Souloukou manterrà il proprio ruolo nel board Golden Player. Ma stando a quanto filtra dai salotti del mercato, il futuro dell'ex General manager dell'Olympiacos potrebbe essere in Spagna o in Italia, dove si è già trasferito l'ex ds dei greci: quel Francois Modesto, nuovo uomo mercato del Monza di Berlusconi e Galliani.