TyC Sports: "Maxi Lopez dentro la cordata che acquisterà il Birmingham"

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Dopo una stagione estremamente complessa, vissuta sull'orlo della retrocessione in League One (la terza divisione del calcio inglese) e terminata con un 20° posto in Championship (su 24 squadre), il Birmingham potrebbe cambiare proprietà nelle prossime settimane. La notizia è stata lanciata in Argentina da 'Tyc Sport', che spiega come dietro alla possibile rivoluzione ai vertici della società inglese ci sia anche l'ex Milan e Crotone - tra le varie - Maxi Lopez. L'argentino infatti farebbe parte di una cordata con a capo l'imprenditore Christian Codoma, titolare del Maxco Capital di Londra e direttore della Global Stars Management di Hong Kong. Al momento il club appartiene al cinese Paul Suen, uomo d'affari a capo della Birmingham Sports Holdings Limited. Secondo quanto riporta "TyC Sports", per portare a termine la trattativa dovrebbero bastare 50 milioni di euro. In caso di closing positivo Maxi Lopez entrerebbe ai vertici dirigenziali della squadra nella quale in passato hanno militato altri tre connazionali: Alberto Tarantini (1978-1979) Luciano Figueroa (2003) e l'ex laziale Mauro Zárate (2008).