Miro Klose riparte dall'Austria: allenerà l'Altach

Nuova avventura per Miroslav Klose. L'ex centravanti della Lazio e della Nazionale tedesca sarà il nuovo tecnico dell' Atlach, club austriaco di prima divisione. Klose, che ha chiuso la carriera da calciatore nel 2016, ha iniziato a lavorare al fianco di Joachim Loew con la Germania. Poi è passato al Bayern Monaco, dove prima ha guidato la squadra under 17 e poi è entrato a far parte dello staff tecnico di Flick.