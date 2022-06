Amarcord Higuain: "Da Dybala a McKennie, ho giocato con tanti campioni"

MIAMI (USA) - Già smentite le voci di ritiro alimentate qualche settimana fa da alcune dichiarazioni del padre, Gonzalo Higuain ribadisce la sua voglia di continuare a correre dietro a un pallone e di far gol: "Se mi guardo indietro mi viene la pelle d'oca, ma ancora non mi sono stancato di giocare" ha detto il 34enne attaccante argentino in un'intervista ai canali ufficiali dell'Inter Miami, club statunitense in cu si è trasferito nel 2020 dopo aver chiuso la sua esperienza nella Juventus. Tanti i campioni con cui ha condiviso lo spogliatoio o sfidati dal centravanti, che ne cita alcuni con ammirazione: "Ronaldinho l'ho affrontato - ricorda il 'Pipita', che in Italia ha vestito anche le maglie di Napoli e Milan -, con Roberto Carlos ci ho giocato insieme così come con Dybala. Anche con McKennie sono stato compagno di squadra, condividendo anche solo qualche giorno alla Juventus".