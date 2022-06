Insigne, che accoglienza a Toronto: Little Italy in festa

Grande festa per Lorenzo Insigne a Toronto. L'ex capitano del Napoli, che ufficialmente inizierà lunedì la sua avventura in Canada con la presentazione ufficiale, è stato accolto in maniera trionfale dai tifosi canadesi. Il Toronto Fc ha infatti pubblicato sui suoi profili social video e foto della bellissima accoglienza ricevuta da Insigne, festeggiato da tanti tifosi che si sono radunati a Little Italy e lo hanno salutato con cori e striscioni. "Sono felice di essere qui, grazie al presidente che mi ha dato questa opportunità. Per me è la prima volta lontano da Napoli, ma ho accettato di venire qui perché mi ha convinto il progetto", ha dichiarato il calciatore all'arrivo.