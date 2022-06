Rivoluzione Girona: posti per i cani allo stadio!

TORINO - Chi porterebbe il proprio cane allo stadio? Io, sinceramente, no. Perché lo stadio non è un luogo adatto ai cani: troppa gente, troppo rumore, tutte situazioni che nei cani provocano un forte stress. Lascia, quindi, un po' perplessi la proposta del Girona , club neopromosso nella Liga spagnola, che secondo quanto ha annunciato l'ad Ignacio Mas-Bagà sta lavorando per aprire i cancelli dello stadio Montilivi ai 4 zampe. Se poi uno volesse pensare male, questo progetto potrebbe essere mosso dal fatto che il club spagnolo ha come sponsor di maglia Gosbi, società specializzata nel petfood con sede proprio a Girona.

AVANTI - Ma in realtà il club biancorosso non è nuovo a idee e progetti che riguardano il mondo animale, manifestando la propria vicinanza e il proprio interesse anche con azioni concrete come destinare 7.000 chili di cibo a varie fondazioni della città per la cura e il salvataggio di cani e gatti abbandonati. Se poi pensiamo che in Spagna l'attenzione per gli animali domestici è storia recente: la legge che riconosce gli animali come esseri senzienti è stata approvata da pochi mesi, allora forse è un bene che una società di calcio – quindi con tutta la sua visibilità – anche se con una proposta un po' stravagante, provi a sensibilizzare l'opinione pubblica.

AMICI A 4 ZAMPE - «Il Girona ha molte idee – spiega Mas-Bagà – vogliamo diventare il primo club pet-friendly al mondo. Stiamo studiando se sia possibile assegnare posti nello stadio ai nostri amici a quattro zampe idonei a loro. Lo stadio dovrebbe essere un posto per tutti, uno spazio familiare e pensato anche per gli animali. Il nostro sponsor Gobi ci aiuta a sensibilizzare la società sul rispetto degli animali. Non è un messaggio puramente commerciale, è molto di più».