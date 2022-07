TORONTO (Canada) - Esordio con pareggio per Domenico Criscito con la maglia del Toronto: 2-2 contro il San José, nel match valido per la 19° turno della Major League Soccer. L'ex capitano del Genoa, schierato titolare da Bradley, è rimasto in campo per 80', assistendo dalla panchina al pari ospite al 92'. Solo tribuna invece, causa infortunio, per Lorenzo Insigne. Il Toronto è attualmente terz'ultimo nella Eastern Conference del campionato.