Los Angeles, show di Chiellini: "Totti e Messi? Voto Del Piero e Cristiano Ronaldo"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - In attesa di vederlo esordire in campo, a Los Angeles è scoppiata la Chiellini-mania. La comunità italo-americana negli States e, più in generale, il numero sempre maggiore di appassionati di calcio nel Paese a stelle e strisce, freme dalla voglia di assistere alla prima ufficiale dell'ex capitano della Juventus, rimasto per 90' in panchina nella stracittadina vinta contro i Galaxy. Rintracciato da Espn nel programma 'You have to answer', il difensore centrale campione d'Europa lo scorso anno con la Nazionale italiana ha risposto ad una serie di domande 'aut aut', permettendo ai suoi nuovi fan di conoscerlo meglio.