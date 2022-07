Mls, il Toronto di Bernardeschi perde ancora: Criscito titolare

Altra sconfitta per il Toronto e zona playoff nella classifica di Mls sempre più lontana. La squadra canadese, che ha ingaggiato Insigne, Criscito e Bernardeschi nella sessione estiva di calciomercato, ha perso 1-0 in casa del Montreal con la decisiva autorete di Macnaughton al 69' minuto di gioco. Si tratta della quarta sconfitta nelle ultime 5 giornate per il Toronto, che adesso si trova al penultimo posto della classifica con 18 punti rimediati in 21 partite. Ancora indisponibile l'ex capitano del Napoli, Bernardeschi è stato ufficializzato due giorni fa mentre Criscito ha giocato dal primo all'ultimo minuto dell'incontro ma non è riuscito ad evitare la sconfitta al Toronto.