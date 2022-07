Supercoppa Belgio, Skov Olsen esalta il Bruges. De Ketelaere resta in panca

BRUGGE (Belgio) - Indicazione di mercato forse decisiva dal Belgio in occasione della Supercoppa tra Bruges e Gent. Il fantasista De Ketelaere , da settimane nel mirino del Milan, è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti nel match deciso dall'ex giocatore del Bologna, Skov-Olsen , andato a segno al 39' del primo tempo.

De Ketelaere out: un segnale o una coincidenza?

Il giovane fantasista del Bruges, non è un mistero, resta un obiettivo del Milan in sede di calciomercato e fino ad oggi si riteneva che l'affare non fosse entrato nella sua fase decisiva proprio per l'impegno in Supercoppa belga del Bruges. I novanta minuti in panchina trascorsi oggi da De Ketelaere, però, rilanciano le voci di mercato su un'imminente chiusura con i rossoneri.

Maldini prepara l'affondo decisivo

Già domani Paolo Maldini potrebbe fare l'affondo decisivo, portando l'offerta a quota 35 milioni, ovvero la cifra che il Bruges ha sempre ritenuto la cifra base per arrivare a De Ketelaere. Sarebbe tutto fatto, invece, con il giocatore, pronto a firmare un quinquennale da 2,5 milioni a stagione.