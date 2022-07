Los Angeles, Chiellini debutta in Mls con una vittoria. In campo anche Bale

NASHVILLE (Stati Uniti) - È trionfale l'esordio di Giorgio Chiellini in Mls. Osannato anche dal pubblico avversario, specialmente in occasione di un energico ma regolarissimo tackle sulla propria trequarti che ha infiammato i tifosi presenti sugli spalti, lo storico ex capitano della Juve è rimasto in campo per un'ora esatta di gioco nel match vinto dal suo Los Angeles Fc 2-1 a Nashville. 'King Kong' è stato sommerso dall'affetto dei compagni e ha dimostrato di essersi già pienamente inserito nella nuova realtà. I gol della sfida portano la firma di Arango al 27' e, dopo il momentaneo pareggio dei padroni di casa con Mukhtar su rigore al 43', di Cifuentes al 46'. A 18' dal termine il tecnico dei californiani Cherundolo ha regalato la gioia del debutto anche a Gareth Bale.