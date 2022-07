Maxi Lopez nuovo proprietario del Birmingham: attesa per l'ufficialità

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Con un breve video su Twitter sul prato del St. Andrews e la didascalia: "En casa", Maxi Lopez aumenta l'hype creatosi attorno al Birmingham City e all'ormai imminente cambio di proprietà. L'ex attaccante del Torino è infatti pronto a rilevare lo storico club inglese insieme a Christian Codoma, titolare del Maxco Capital di Londra, e Paul Richardson, proprietario di un marchio di abbigliamento sportivo. "Ci lavoro da quasi un anno. È un grande progetto, vedo molto potenziale nella squadra. Crediamo che possiamo fare un ottimo lavoro al City, per i nostri tifosi e per la squadra", ha detto Maxi Lopez davanti ai microfoni, fuori dallo stadio. Tuttavia, l'ufficialità dovrà attendere l'approvazione della English Football League, che regola il campionato di Championship, e il cambio dirigienziale potrà arrivare ufficialmente solo tra due o tre settimane, molto proobabilmente dopo l'esordio dei Blues in campionato previsto per sabato 30 luglio sul campo del Luton.

Maxi Lopez pronto a diventare nuovo proprietario del Birmingham

Nel video postato su Twitter si vede Maxi Lopez camminare, in completo, sul campo da gioco del Bimringham. L'ex attaccante cresciuto nel River e poi passato per Barcellona, ??Milan, Udinese, Torino, Catania, Sampdoria, Chievo Verona, Torino, Crotone, FC Mosca, Gremio mostra tutta la sua felicità sull'erba verde del St Andrew's Stadium, sede del Birmingham City FC, il suo nuovo club. I Blues sono una leggenda nel calcio inglese: 147 anni di storia, due Coppe di Lega (1962-63 e 2010-11) e ora in cerca di fare ritorno in quella Premier League che manca dal 2010-11, quando è retrocesso. La città è invece salita alla ribalta in tutto il mondo negli ultimi anni per il suo ruolo nella popolare serie Peaky Blinders.