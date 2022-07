Salah, Mané e Mendy si contendono il 'trono' d'Africa

TORINO - Mohamed Salah, Sadio Mané ed Edouard Mendy sono i tre finalisti scelti dalla giuria per il premio CAF Awards che verrà assegnato domani a Rabat. La cerimonia premierà il miglior giocatore africano dell’ultima stagione agonistica. Sadio Mané è stato l’ultimo vincitore del premio nel 2019 - in due anni successivi non è stato assegnato - e resta il grande favorito. Nella scorsa stagione l’attaccante ha vinto la Coppa d'Africa con il Senegal, ed è stato un grande protagonista con la maglia del Liverpool con cui ha vinto la Coppa di Lega e la FA Cup, oltre ad aver raggiunto la finale di Champions League. Il trofeo non era stato assegnato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia. Nelle altre categorie, le tre nomination per il miglior allenatore dell’anno mettono in competizione il commissario tecnico del Senegal Aliou Cissé, quello dell'Egitto Carlos Queiroz e Walid Regragui, allenatore dell’Wydad Athletic Club.