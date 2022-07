De Ligt, incredibile debutto con il Bayern: subito in gol, poi si fa male

Matthijs De Ligt ha lasciato la Juve ed è passato al Bayern Monaco. Il difensore olandese ha debuttato con la maglia dei bavaresi, nell'amichevole vinta dalla squadra di Nagelsmann 6-2 contro il Dc United, e il suo esordio è stato particolarmente movimentato, caratterizzato da gol lampo, quasi autorete, ammonizione e infortunio. L'olandese, infatti, è entrato in campo al posto di Upamecano sul 3-0 per i bavaresi e dopo 90 secondi dal suo ingresso in campo ha trovato la rete del momentaneo 4-0 con un bel gol di mancino su sponda aerea di Muller. Poi, ha rischiato un incredibile autogol: è stato salvato dal palo della propria porta dopo un colpo di testa sbagliato. Infine, subito dopo aver ricevuto un cartellino giallo, ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico ed è rientrato negli spogliatoi. L'infortunio non sembra niente di grave e il cambio di Nagelsmann è stato precauzionale. Per De Ligt, però, è stato davvero un debutto molto particolare quello con la maglia del Bayern.