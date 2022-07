Sadio Mané ha vinto ancora: è stato premiato come miglior giocatore africano dell'anno. Il nuovo attaccante del Bayern Monaco ha battuto Mohamed Salah, suo ex compagno di reparto al Liverpool, e il portiere del Chelsea, il connazionale Edouard Mendy. Per Mané si tratta del suo secondo trofeo come miglior giocatore africano dell'anno, dopo quello vinto nel 2019. Il trofeo non cambia padrone: negli ultimi due anni infatti non era stato assegnato a causa del Covid.