Tassista ritrova portafoglio di Neuer: la ricompensa non è "generosa"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Fortunatamente per lui ha trovato una persona onesta, che si è fatta addirittura 120 chilometri per restituire il portafoglio trovato. Manuel Neuer è potuto così tornare in possesso di tutti i suoi documenti che aveva perso , oltre alle carte di credito e circa 800 euro in contanti. Aveva dimenticato tutto all'interno di un taxi, il cui proprietario ha cercato subito di mettersi in contatto con il portiere tedesco una volta ritrovato l'oggetto.

Neuer e il portafoglio perso

Neuer per ringraziarlo dopo due settimane gli ha fatto recapitare una sua maglietta. Troppo poco a giudizio del tassista, che solo nel viaggio per la consegna dell'oggetto ritrovato ha speso circa 400 euro: "Un tale premio è una presa in giro. Ho quattro figli. Non posso fare nulla con questa maglietta". Per provare a rientrarci delle spese, adesso l'uomo proverà a mettere in vendita la maglia online.