Il Psg ritrova Verratti e batte gli Urawa. 2-2 tra United e Aston Villa

PERTH (Australia) - Ottima prestazione, ma con beffa nel finale di partita, per il Manchester United di Erik ten Hag . In Australia, in un'altragara amichevole di antipasto della prossima Premier League , i Red Devils hanno pareggiato 2-2 contro l' Aston Villa , dopo i successi contro il Liverpool (4-0) e il Crystal Palace (3-1). Al 25' è Jadon Sancho a sbloccare la partita, girando in rete un cross dalla sinistra di Shaw . Verso la fine del primo tempo - sotto un improvviso e fortissimo acquazzone - ecco il raddoppio di Rashford , con la deviazione complice di Cash (su assist dello stesso Sancho). Nella ripresa i Villans accorciano con Bailey , che si vede poi negare il pari da Maguire , provvidenziale con un salvataggio sulla linea. L'appuntamento però è solo rinviato allo scadere, quando Chambers sigla il definitivo 2-2 consentendo alla formazione di Steven Gerrard di chiudere questo tour australiano da imbattuta.

Psg, tutto facile: 3-0 agli Urawa Red Diamonds

Successo a Saitama per il Paris Saint-Germain di Christophe Galtier, che si impone in amichevole per 3-0 sugli Urawa Red Diamonds. Con Verratti capitano e Keylor Navas tra i pali, i parigini passano in vantaggio al 16' con la botta da fuori vincente di Sarabia. Al 35' Bernat serve in area Mbappé, che da posizione angolatissima spara sul primo palo siglando il raddoppio. Nella ripresa dentro Messi e Neymar ma il tris lo firma il giovane Kalimuendo.