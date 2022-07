Mls, Bernardeschi debutto da urlo con Toronto: gol e assist!

TORONTO (Canada) - Il debutto in Mls di Lorenzo Insigne e Federico Bernarschi è stato un successo. Toronto ha vinto in casa contro Charlotte per 4-0 con gli ex Serie A sugli scudi: Bernardeschi ha realizzato un assist (quello del primo gol con un perfetto calcio d'angolo) e poi la rete del 3-0 al 31' con un preciso sinistro raso terra da fuori area. L'ex Napoli non è stato da meno, suo l'assist di tacco per il poker calato da Michael Bradley (autore di una doppietta). Entrambi gli azzurri hanno giocato solo il primo tempo. I canadesi portano a casa la sesta vittoria stagionale occuando ancora il 13° posto nella Eastern Conference (22 punti).